AK Parti'den ABD'ye Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz tepkisi: İstikrar arayışlarını bozan bir adım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.

Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.

ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 9, 2020

Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.

Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır.

Cumhurbaşkanımız, Ak Parti’mizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada’da çözüm konusunda her zaman “bir adım önde olacağız” dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti.

Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi’nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti.

REKLAM

ABD’nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada’da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir."

DÜNYA Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor