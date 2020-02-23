Gündem Manisa Akhisarda 45 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: Akhisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son depremler

Manisa Akhisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Karabörklü Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 15.40'ta meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.

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Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Valilik: Olumsuzluk yok

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

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