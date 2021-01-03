Gündem Hırsız kiracıyı polis suçüstü yakaladı
AKSARAY

Son dakika Aksaray haberleri: Hırsız kiracıyı polis suçüstü yakaladı

Hırsız kiracıyı polis suçüstü yakaladı

Aksaray’da, hırsız kiracı ev sahibinin kendisine emanet ettiği evi soyarken polisin baskınıyla evin içinde suçüstü yakalandı. Daire içerisinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle 2. kattan indirilemeyince itfaiye merdiveni ile dışarı çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi

Olay, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan ve 1 ay önce memleketi Aksaray’a izne gelen Mehmet B. (61), 2 katlı binasının hemen yanında bulunan müstakil evi Murat G. (36) isimli kişiye kiraya verdi.

Binanın bekçiliğini de yapması için çok cüzi bir miktara müstakil evini kiraya veren ev sahibi Mehmet B. 1 hafta önce izninin dolması üzerine binayı kiracısına emanet ederek yurtdışına gitti.

Gece yarısı oturduğu müstakil evin çatısına çıkan kiracı Murat G. çatıdan ev sahibinin kendisine emanet ettiği binanın ikinci katının balkonuna atladı. Balkon kapısını kırarak daireye giren Murat G. daireye girerek evin altını üstüne getirdi.

Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi

HIRSIZ KİRACI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Çatıdan atlarken mahalle sakinlerinden birinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak binanın çevresini abluka altına aldı. Hırsızın halen içeride olma ihtimaline karşı bir yandan binanın etrafını saran ekipler diğer yandan dairenin kapılarının kilitli olması nedeniyle çatıdan balkona atlayarak balkon kapısından eve girdi. Eve giren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsız kiracıyı suçüstü evde yakaladı.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE İNDİRİLDİ

Daire içerisinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle 2. kattan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkona yanaştı.

Gözaltına alınan hırsız kiracı, polis memuru ve itfaiye eriyle birlikte merdivenin kafesine bindirilerek aşağıya indirildi. Merdiven kafesinden indirilen hırsız polis ekiplerince araca alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi

Ardından evin içinde inceleme yapmak için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evin içine giremeyince bu kez olay yerine çilingirci çağırıldı. Çilingirci marifeti ile kapısı açılan daireye giren polis ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hırsızın evin altını üstüne getirdiği görülürken, polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Hırsız kiracının girdiği balkon kapısının kısmen kırık olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü koyun sürüsüne çarptı: 21 koyun telef oldu
GÜNDEM
Alkollü sürücü koyun sürüsüne çarptı: 21 koyun telef oldu

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi
GÜNDEM
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi
Abone Ol Google News
Hırsız kiracısuçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

​İtfaiye merdiveni il evden çıkarıldı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
2021'de her alanda şahlanış

2021'de her alanda şahlanış

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.
Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray'ı Antalyaspor durdurdu

Galatasaray evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yarım saat dayanabildi

Yarım saat dayanabildi

​​Radamel Falcao sakatlanarak oyundan çıktı.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Tekneler<br>karaya oturdu

Tekneler
karaya oturdu

​Terkos gölündeki manzara şaşkına çevirdi.
Mesafeyi koruduk komutanım!

Mesafeyi koruduk komutanım!

CHP'li başkandan sokak kısıtlamasında içkili alem.
Vaka sayısında<br>düşüş sürüyor

Vaka sayısında
düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Vatikan bu kadar<br>tepki göstermedi

Vatikan bu kadar
tepki göstermedi

Kurtulmuş'tan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.