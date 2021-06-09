Gündem Ankarada otomobil dereye düştü Üç ölü bir yaralı var
ANKARA

Ankara'da otomobil dereye düştü: Üç ölü bir yaralı var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarparak dereye düşen otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Ankara haberleri: Otomobil dereye düştü: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil dereye düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 RPS 44 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Kılıç (23), Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan dereye düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Örnek, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı anlattı. Örnek'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SU ALTI ARAMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Dereye düşen araç içindeki 3 kişiyi kurtarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi.

Dalgıçların derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan Berat Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: İş arkadaşını boğup kuyuya attı
GÜNDEM
Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: İş arkadaşını boğup kuyuya attı

Maltepe'de kalaşnikoflu saldırı: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM
Maltepe'de kalaşnikoflu saldırı: 2 kişi yaralandı
Abone Ol Google News
Beklenendüzenleme yürürlükte

Beklenen
düzenleme yürürlükte

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.
Tarihe geçen olay

Tarihe geçen olay

​Güney Afrika'da bir kadının tek doğumda 10 bebeği oldu.
Dört ilçedeuyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Oğluma karşı<br>tüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşete<br>düşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Koruma alanı<br>ilan edilecek

Koruma alanı
ilan edilecek

​15 bölgede birden temizlik başladı.

Kağıttan müttefik

Kağıttan müttefik

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.
Vaka azalıyor turist artıyor

Vaka azalıyor turist artıyor

Risk düşüşü Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirdi.
Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
AYM'nin seçeneği kalmamıştır

AYM'nin seçeneği kalmamıştır

​HDP iddianamesi artık iade edilemez.
Kimsesiz çocuklar<br>burada canileşiyor

Kimsesiz çocuklar
burada canileşiyor

​Çocukları Mahmur'da canlı bomba yapıyorlar.
Aşıda yeni dönem

Aşıda yeni dönem

​Aile hekimi de BioNTech yapacak.
Bu barbarlık durdurulmalı

Bu barbarlık durdurulmalı

​Pakistanlı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Nefret tohumları ekiyor

Nefret tohumları ekiyor

​Kılıçdaroğlu, toplumu kutuplaştırmak için elinden geleni yapıyor.
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.