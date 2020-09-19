Suriye'den alıp Kıbrıs’a götürüyordu: İki bottan 30 kişi çıktı!

Doğu-Batı aksında 16 il için geçiş noktası olarak lojistik açıdan önemli bir yere sahip Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayarak, bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik gelişimine de katkıda bulunacak.