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ANTALYA

Son dakika Antalya haberleri: 30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışırken yakalandı

Suriye'den alıp Kıbrıs’a götürüyordu: İki bottan 30 kişi çıktı!

Antalya'da Gazipaşa balıkçı barınağı açıklarında iki bot içerisinde toplam 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Suriye'den yola çıkıp Kıbrıs'a iş bulma ümidiyle giden göçmenler Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek. Göçmenleri Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri ise tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı.
30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı.

Suriye’den Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmeni taşıyan botun kaptanı insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Dün akşam saat 20:00 sıralarında Gazipaşa balıkçı barınağında bulunan balıkçılardan denizde uzakta hızla hareket eden ışık gördükleri ve karada ormanlık alan içerisinde sesler geldiği ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı.
Kara aracı ve denizden kontrol aracı Gazipaşa balıkçı barınağına sevk edildi.

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30 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI

Denizde ve karada yapılan aramalarda Gazipaşa balıkçı barınağı açıklarında iki bot içerisinde toplam 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. “HASANCAN 1” ve “MİMİ”adlı kıçtan takma motorlu şişme botlar Gazipaşa balıkçı barınağına getirildi. Botu kullanan ve gözaltına alınan Muharrem Ç., Göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı.
  • Biri çocuk, 4’ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye’nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs’a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı.

Kıbrıs’a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.

16 il birleşti: Stratejik konumdaki köprüde son montaj yapıldı
FOTOĞRAF 15
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan, 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası, 6 metre uzunluğundaki son çelik segmentin montajı ile birleşti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, mevcut eski köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın tesis edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 99'a ulaştı.
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Proje tamamlandığında mevcut yol yaklaşık 1 kilometre kısalarak yüksek geometrik standartlı ve konforlu ulaşım temin edilecek.
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Böylece zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.
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Ayrıca mevcut güzergahtaki virajlı yollar devre dışı bırakılarak, trafik güvenliği daha da arttırılmış olacak.
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Doğu-Batı aksında 16 il için geçiş noktası olarak lojistik açıdan önemli bir yere sahip Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayarak, bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik gelişimine de katkıda bulunacak.
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Tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün orta açıklığını oluşturan 48 ton ve 344 ton arasında değişen 25 (380 metre) çelik segmentten 6 metrelik son segmentin de montajı yapıldı.
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Böylece köprünün her iki yakası birleşmiş oldu. Kaynak işlemlerinin 15 gün süreceği belirtildi.
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Ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alan gergin eğik kablolu Yeni Kömürhan Köprüsü'nün 42 kablo imalatı da tamamlandı.
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Köprünün, çelik imalatlarının tamamlanmasını takiben çelik imalatların dış etkilere ve korozyona karşı dayanımını artırmak amacıyla 2,5 milimetre kalınlığında izolasyon sağlayan tabakanın serilmesi işlemi başlayacak.
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Proje bünyesinde bulunan, her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli'nin ise nihai beton kaplaması dahil tamamlandı.
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Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak.
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İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.
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Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin, bağlantı yolları ve ikincil işlerinin tamamlanması ile bu yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.
Title
16 il birleşti: Stratejik konumdaki köprüde son montaj yapıldı
Doğu-Batı aksında 16 il için geçiş noktası olarak lojistik açıdan önemli bir yere sahip Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası, 6 metre uzunluğundaki son çelik segmentin montajı ile birleşti. Köprünün hizmete açılmasıyla virajlı yollar devre dışı bırakılarak, trafik güvenliği daha da arttırılmış olacak.


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