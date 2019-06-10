Gündem Tek motorlu uçak tarlaya düştü 2 ölü 1 yaralı
ANTALYA

Son dakika: Antalya'da karpuz tarlasına tek motorlu uçak düştü

Tek motorlu uçak tarlaya düştü: 2 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bölgede geçtiğimiz yıl da bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: Arşiv.
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: Arşiv.

Manavgat Atatürk Stadının arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü.

Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Düşen uçakta bulunan ve yaralanan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Gün ve öğrenci Ataberk Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakın çevredeki hastaneye sevk edildi.

Genç öğrenci Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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