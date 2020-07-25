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Gündem Arnavutköyde motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama
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Son dakika: Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama

Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama

İstanbul Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da son dakika haberine göre, Arnavutköy'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan atölyenin havalandırma sisteminde patlama meydana geldi.

Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

DHA
Patlama sırasında çevredekiler yardıma koşuyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.

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