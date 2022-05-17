Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor. GÜNDEM CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var GÜNDEM Kaybolan güvercinlerini arıyormuş: Apartman sakinleri hırsızlık şüphelisini hastanelik etti GÜNDEM FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı