Gündem Arnavutköyde plastik fabrikasında yangın çıktı
İSTANBUL

Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Arnavutköyde plastik fabrikasında yangın çıktı
Foto/arşiv

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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