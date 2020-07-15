Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Avcılarda faciadan dönüldü Şoförün rahatsızlanması sonucu kaza yaptılar
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
3. SAYFA

Son dakika: Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da faciadan dönüldü: Şoförün rahatsızlanması sonucu kaza yaptılar

Avcılar’da sürücüsünün fenalaştığı iddia edilen yolcu otobüsü önce çöp konteynerına ardından ağaca çarparak durdu. Olayda araç için bulunan 4 yolcu hafif yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul'daki olay, Avcılar Ambarlı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddialar göre, 34 HU 8579 plakalı F.D. isimli sürücünün kullandığı belediye otobüsü seyir halindeyken önce çöp konteynerına ardından da ağaca çarptı.

Sürücüsünün seyir halindeyken fenalaştığı iddia edildi. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

İHA

İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza: Otobüsün lastiği fırlayarak yayaya çarptı
GÜNDEM
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza: Otobüsün lastiği fırlayarak yayaya çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA
Abone Ol Google News
Darbeci dayanışması

Darbeci dayanışması

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.
FETÖ elebaşı neden iade edilmedi?

FETÖ elebaşı
neden iade edilmedi?

​Türkiye ve ABD arasında dört yıldır neler oldu?
15 Temmuz gecesi Bu insanlar niye tekbir diye bağırıyor diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

Hain darbe girişimine böyle dikkat çekildi.
Yeni Şafak<br>direniş noktalarındaydı

Yeni Şafak
direniş noktalarındaydı

​15 Temmuz'daki destansı mücadelenin izini sürdük.
281 kurşunuyla<br>saatlerce direndi

281 kurşunuyla
saatlerce direndi

​Şehit Fırat Bulut'un aziz hatırası 'Tabuta Sığmayanlar'da.
Kahramanlığın adı

Kahramanlığın adı

​Şehit Ömer Halisdemir dualarla anılıyor.
Gurur duyuyoruz!

Gurur duyuyoruz!

15 Temmuz şehitlerimizin evlatları yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.