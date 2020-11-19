11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü

Dünya

Biden soğuk savaş üçgeninde

Pekin ve Moskova’nın, ABD’deki seçimin sonucuna dair ilk bir haftada verdikleri ya da vermedikleri tepkiler, Trump döneminden de daha şiddetli bir baskıyı göğüslemek için hazırlık yaptıkları izlenimini veriyor. Her iki ülkenin, kesinleşmesi halinde yeni ABD Başkanı’ndan tek beklentileri diyalog kurulabilir olması ve müzakere masasına oturulması. Küresel ekonomik yavaşlama ve COVID19 salgınının dünyadaki refah pastasını küçültürken keskinleştirdiği çıkar çatışmaları, şu an için süper güçler arasında bir diyalog beklentisinden daha fazlasını sunmuyor.