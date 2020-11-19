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Gündem 11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü
AYDİN

Son dakika Aydın haberleri: 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü

11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Haber Merkezi DHA
Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.
Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Bağcılar'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
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Bağcılar'da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü.

'BABA VURMA'

Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adama balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin ‘Baba vurma’ diye seslendiği duyuldu.

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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