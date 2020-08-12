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Gündem İstanbul Valiliği açıkladı Aydos Ormanında 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL

Son dakika... Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği açıkladı: Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangına, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aydos Ormanı’ndaki yangın kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Aydos Ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aydos Ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gelen son dakika haberine göre, Sancaktepe Aydos Ormanı'nda saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama


Öte yandan İstanbul Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada,

"Sancaktepe Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.


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