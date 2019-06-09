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Son dakika: Azez'de 1 şehit 5 yaralı - Azez'de Türk üssüne saldırı - Suriye'deki şehidin ismi

Azez'de saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında bir asker şehit oldu, 5 Mehmetçik yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki unsurların anında karşılık verdiği ve operasyonların devam ettiği öğrenildi. Şehit askerin isminin Halil Kurt olduğu kaydedilirken, şehidimiz evinin bulunduğu Hatay Dörtyol'da yarın cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Şehit cenazesi. Fotoğraf: Arşiv.
Şehit cenazesi. Fotoğraf: Arşiv.

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu 5 askerimiz yaralandı.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Meryemiyn'de bulunan TSK askeri noktasına, teröristlerin elinde bulunan Cülbül Köyü'nden saldırı düzenlendi.

Çok sayıda füze ile gerçekleştirilen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 Mehmetçik yaralandı.

Yaralanan askerlerin özel ambulanslarla Kilis'teki devlet hastanesine getirildiği öğrenildi.

Saldırının ardından bölgedeki unsurların anında karşılık verdiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Şehidin kimliği belli oldu

PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.

Azez'de şehit olan askerimiz Halil Kurt.
  • İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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