Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi,

- Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti,

- Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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