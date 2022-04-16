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POLİTİKA

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi,

- Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti,

- Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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