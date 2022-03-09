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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bakan Akardan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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