Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Hulusi Akar, Rusya'nın beklettiği Türk gemileri ile ilgili "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecekler. Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişme bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.