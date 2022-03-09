Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci kabulünde 'renkli göz ve sarışınlık' kriteri olan Batı'ya: Yahu bu ne saçmalıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Batı'nın ırkçı politikalarını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran zihniyetin insaniyet ve medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında ilk günden itibaren ilkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Ülkesindeki savaştan ve zulümden kaçarak kapımıza gelen insanların hiçbirinin diline, dinine, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Yahu bu ne saçmalıktır? Tıpkı asırlar boyunca ecdadımızın yaptığı gibi hangi dine mensup olursa olsun ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıktık.' dedi.

