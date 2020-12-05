Antalya'daki depremle ilgili konuşan Bakan Kurum: Olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

GÜNDEM Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. — Murat KURUM (@murat_kurum) December 5, 2020