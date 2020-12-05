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Gündem Antalyadaki depremle ilgili konuşan Bakan Kurum Olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık
ANTALYA

Son dakika: Bakan Kurum Antalya depremi ile ilgili konuştu

Antalya'daki depremle ilgili konuşan Bakan Kurum: Olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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