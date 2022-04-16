Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Soylu Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz
MERSİN

Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz
Mersin limanında gerçekleştirilen operasyon.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: Hedefi İstanbul'du
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: Hedefi İstanbul'du

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' açıklamasına tepki: Her zamanki gibi saçmalamış
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' açıklamasına tepki: Her zamanki gibi saçmalamış
Görmeden tamir ediyor

Görmeden tamir ediyor

15 yıldır el alışkanlığı ile çalışıyor.
İki bölgeyi birbirine bağlayacak

İki bölgeyi birbirine bağlayacak

​Tarih verildi: Türkiye'nin en uzunu olacak.
Rusyadan Johnsona misilleme

Rusya'dan Johnson'a misilleme

13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı alındı.

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı'dan gönül köprüsü.

​Nesli tükenme tehlikesi altındaydı.

Çalmaya çalıştıkları motosikleti bırakıp kaçtılar.

​Avrupa'da İslamofobi bitmiyor: Camiye ırkçı saldırı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.