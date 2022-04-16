Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗
Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda
2️⃣5️⃣8️⃣ Kilo
KOKAİN YAKALANDI,
3️⃣ kişi gözaltında.
Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler 👏 pic.twitter.com/Yx6jiA5IHT
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗