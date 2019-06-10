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ANKARA

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Pençe Harekatı'nda hedefler vuruldu

Irak kuzeyindeki Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi.
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Mağaralarda ve sığınakta, 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği,
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2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat,
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6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner,
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300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi.
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Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
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Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.


Pençe Harekatı kapsamında iki terörist sığınağı imha edildi
OYNAT 00:28
Pençe Harekatı kapsamında iki terörist sığınağı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.


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