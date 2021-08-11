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Bartın’da sel felaketi: Bir can kaybı bir de kayıp var

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı. Kumluca beldesi yakınlarında ise evi yıkılan bir kadın sel sularında kayboldu. Kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Bartında sel felaketi: Bir can kaybı bir de kayıp var
Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.

Bartın’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın Karabük karayolunun Yenihan mevkiisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

Bartın Valisi Sinan Güner ise Kumluca beldesi yakınlarında evi yıkılan bir kadının sel sularında kaybolduğunu bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İHA
Etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

EVLERDE MAHSUR KALDILAR

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarında yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.
AA
Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerlerinin sel sularına kapıldığı görüldü. Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerinde yıkıldığı öğrenildi.

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İHA
Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

VALİ GÜNER: HEYELANLAR NEDENİYLE YOLLAR KAPALI

Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada, “Saat 03:00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol çeşitli heyelanlar nedeniyle yol kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar” dedi.

İHA

Bartın’da sel felaketi: Heyelan nedeniyle yol ve köprü çöktü
FOTOĞRAF 9
Title
Bartın’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın Karabük karayolunun Yenihan mevkiisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.
Title
Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Title
Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarında yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Title
Bartın’da sel felaketi
Title
Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerlerinin sel sularına kapıldığı görüldü. Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerinde yıkıldığı öğrenildi.
Title
Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada, “Saat 03:00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol çeşitli heyelanlar nedeniyle yol kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda..
Title
Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz...
Title
Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar” dedi.
Title
Bartın’da sel felaketi
Bartın’da sel felaketi: Heyelan nedeniyle yol ve köprü çöktü
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.


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