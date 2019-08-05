Bayram tatilinde 116 bin trafik personeli görev yapacak

İçişleri Bakanlığınca 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderildi.

Talimata göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da bayram tatili boyunca sahada olacak.

Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma denetleme grup başkanı/üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.

Bayram öncesi 9-10 Ağustos ve bayram sonrası 14-15 Ağustos'ta Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 24 ekip güzergah denetimi yapacak. Yine emniyet ve jandarma merkez birimlerinden 51 personelden oluşan 17 ekip, belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

Aynı trafik ekipleri ve personelin güzergahtaki konumları ve denetimleri "Uygulama Takip Projesi (UTP)" aracılığıyla anlık olarak merkezden de yapılacak.

Havadan denetimlerle yollarda kuş uçurtulmayacak

Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile, komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise bin 377 saat drone ile havdan denetlenecek.

Maket araç uygulamasına devam edilecek

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirilecek.

Yolcu otobüslerine habersiz denetim

Bayram tatili süresince otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimleri sürecek. Bu bayram tatilinde 1120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz denetlenecek.

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Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Şoförlerin kural ihlali yapmamaları, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelerine özel önem verecek.

Otobüslerin karıştığı kaza saatleri dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontrollerin yapılması ve dinlenmesi sağlanacak.

Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmeleri engellenecek.

Ortalama hız denetimlerine devam edilecek

Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak.

Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda, radar denetimlerine ilişkin işlemler mümkün olduğunca yüz yüze temas ile yapılacak.

Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda "ortalama hız" denetimi yapılmaya devam edilecek.

Kurban satış/kesim alanları ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanları, AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak.

Taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliğini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak.

"Yaşam Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak

Trafik güvenliği konusunda sürücü ve yolcular bilinçlendirilecek. Tüm denetimlerde, sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme için, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "Yaşam Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak.

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Merkezdeki "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık takip edilecek ve bunlara anında müdahale sağlanacak.

"2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında, yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca bayram tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve trafik kazalarını önlemeye yönelik başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyalarına devam edilecek.