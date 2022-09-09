Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın

Ekonomi

Avrupa’nın enerji modeli Türkiye

Rusya’nın doğal gaz vanalarını kısması ile enerji krizi yaşayan Avrupa, Türkiye’nin 6 ay önce aldığı tedbiri kendine uyarlayacak. Uludağ Enerji Üst Yöneticisi İsmail Ergüneş, Avrupa’da elektrik üreten tesislere tavan fiyat uygulaması getirilmesinin planlandığını ifade ederken, “Bizdeki modele geçiyor Avrupa. Yani orada en yüksek kaynak doğal gaz ise herkes aynı parayı ödemeyecek, ama çok geç kaldılar” dedi.