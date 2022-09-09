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İSTANBUL

Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın

Bayrampaşa Kiptaş konutlarında E-Blokta yangın çıktı. Yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın
Yangında aralarında bebek ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda insan dairelerinde mahsur kaldı.

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İHA

Ekiplerin tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor.

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