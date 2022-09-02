Bebek sahilinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Dünya

Esed’in yeni hedefi kuyumcular

Esed rejimi Şam’ın en büyük 5 kuyumcusunu çeşitli bahanelerle tutuklayıp, serbest bırakmak için de binlerce dolar para istedi. Her fırsatta baskın yiyen ve mallarına el konulan kuyumcuların bir çoğunun işi bıraktığı ortaya çıktı.