Gündem Bebek sahilinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı
İSTANBUL

Bebek sahilinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kapatılan Boğaz trafiği tekrar gemi trafiğine açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika... Bebek sahilinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı
Kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı’ya çekildi.

Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri, KEGM-3,KEGM-5 ve Kıyı Emniyeti'nin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürülerek demirlendi. Kapatılan Boğaz trafiği, gemi trafiğine açıldı.

Bu otelde yok yok

Bu otelde yok yok

​Beş yıldızlı 'yüzen otel' yolun sonunda, tarih belli oldu.
Üç kente sel uyarısı

Üç kente sel uyarısı

​Meteoroloji saat verdi.
Kılıçdaroğlundan ittifak ortağına övgü dolu sözler: HDPyi şeytanlaştırmak istemiyoruz

Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı.

​Akaryakıtta sevindiren haber: Bu gece yarısı yansıması bekleniyor.

​Ömer Çelik'ten Türk F-16'larına Yunan taciziyle ilgili önemli açıklama.

​Bıçakla ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor.

​Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı.

​Mahkemeden net karar: Sonuçları ağır olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.