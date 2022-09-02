Bebek sahilinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri, KEGM-3,KEGM-5 ve Kıyı Emniyeti'nin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürülerek demirlendi. Kapatılan Boğaz trafiği, gemi trafiğine açıldı.
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