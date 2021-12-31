Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

Ekonomi

Kılıçdaroğlu’nun “19,1 milyar dolar satıldı” iddiası resmi rakamlarla çöktü: Vatandaş sattı şirketler aldı

Daha önceki iddiaları çürütülmesine karşın sürekli ekonomiyi hedef alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, kamu bankalarının 20-22 Aralık tarihlerinde 19,1 milyar dolar sattığı iddiası da boş çıktı. Merkez Bankası verilerine göre; söz konusu hafta vatandaş 430 milyon dolarlık döviz bozdurdu. Şirketler ise 1,7 milyar dolar satın altı.