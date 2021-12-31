Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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