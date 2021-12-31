Gündem Beyoğlunda 3 katlı ahşap binada yangın
İSTANBUL

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: Beyoğlunda 3 katlı ahşap binada yangın
3 katlı ahşap binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Ayrıntılar geliyor...

Taksim Gümüşsuyu'nda korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseldi
OYNAT 00:32
Taksim Gümüşsuyu'nda korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseldi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor.
PKK DSİ personelini şehit etti

PKK DSİ personelini şehit etti

Acı haberi Bakan Soylu duyurdu.
Beşiktaşa turu Atiba getirdi

Beşiktaş'a turu Atiba getirdi

​Siyah beyazlılar, kupada Atiba'nın golüyle son 16 turuna yükseldi.
Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e özel kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.