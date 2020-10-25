Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

'KORKUYORUZ'​​ <br> <br>Yarıkların oluştuğu bağların bulunduğu Aşağı Koçaklar Mahallesi'nde yaşayan Ercan Akdeniz, Fay hattı kırığı 1969 depreminden sonra oynamaya başladı. Şu an halkımız tedirgin. Bu kırığı ve çukurları görmeyen vatandaşlarımız var. Gördükleri vakit, ürkecek, korkacak daha fazla panik artacak. Burada halk sağlığı için profesyonel bir çalışma yapılması lazım. Verimli bir arazideyiz, bu toprakları kaybetmek istemiyoruz. Bu tehlike için önlem alınmasını istiyoruz. Herkes tedirgin. Herkes zamanla evine korkar hale gelecek. Yağmur biraz daha yağsa tehlike biraz daha büyüyecekti. Biz korkuyoruz. Destek istiyoruz dedi.