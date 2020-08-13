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BİTLİS

Son dakika: Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari’de 3, Bitlis’te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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