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Bolu'da yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: Üç yaralı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, yolcu otobüsünün, arızalandığı için yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı.
Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı.

Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki 34 DG 3636 plakalı yolcu otobüsü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun Kemikli mevkisinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Necati Türkoğlu'na ait 11 AY 633 plakalı kamyona çarptı.

Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı.
Otobüsteki yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı.

Otobüste 17 yolcunun bulunduğu belirtildi.

D-100 kara yolunun Bolu istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri bekleyen araç sayısını azaltmak için zaman zaman trafiği kontrollü olarak açtı.

Şarampole devrilen TIR ikiye bölündü: Biri ağır iki yaralı var
FOTOĞRAF 12
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Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi.
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İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Orta refüje çarparak TIR, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi.
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Kaza sırasında TIR'ın kupasından fırlayan şoför Mehmet Taş ve yanındaki kardeşi Hasan Taş, ağır yaralandı.
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TIR'ın kupası ikiye bölünürken, kazanın şiddetiyle refüjdeki demirler sökülerek yolu trafiğe kapattı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralı Hasan Taş, sağlık ekiplerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şoför Mehmet Taş ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Şarampole devrilen TIR ikiye bölündü: Biri ağır iki yaralı var
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Refüjdeki bariyerleri yerinden söken TIR'ın kupasının ikiye bölündüğü kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


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TIR ikiye bölündü

TIR ikiye bölündü

Bariyerleri yerinden söküp şarampole devrildi.
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