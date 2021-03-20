Bolu'da yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: Üç yaralı

Dünya

Almanya’dan liyakat nişanı

Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan ve tüm dünyanın umudu olan BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’da liyakat nişanı verildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Sizin hikayeniz insanlık için en iyi ilham kaynağı” dedi. Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.