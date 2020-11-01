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Son dakika: Burhan Kuzu hayatını kaybetti - Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti. 65 yaşında olan Kuzu, iki haftadır özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kuzu'nun vefatını oğlu Süleyman Kuzu duyurdu. Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. 65 yaşındaki Burhan Kuzu kimdir? ve kariyerini haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burhan Kuzu
Burhan Kuzu

Üç dönem AK Parti milletvekilliği yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu.

KUZU'NUN VEFATINI OĞLU DUYURDU

  • Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?
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Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?

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