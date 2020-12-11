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Son dakika Bursa haberleri: Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonunda yakalandı. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden biri olan İsa D.'ye 5 gün önce de çok sayıda suçtan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı.
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda 05:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer bağlı Beşevler mahallesi civarı devriye atan bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala dışarıda 16 ABH 778 plakalı kamyonetle dolaşan sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.

Bekçinin ihtarına uymayan sürücü kamyonetle kaçmaya başladı. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü bir süre kaçmaya devam etti.

Ablukaya alınan caddeyi görünce kaza yaptı

İhbar üzerine Orhaneli ilçesi yolu caddesi ablukaya alındı. Nilüfer Devriye ekiplerini gören sürücü panik yaparak kaza yaptı ve Orhaneli yolu caddesini ablukaya alan ekipler araçta bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Sürücü Muharrem D., gazetecilerin neden kaçtın sorusuna, ’’ Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım’’ dedi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı.

Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Ayrıca araçta bulunan İsa D., ise 5 gün önce yine sokağa çıkma ve maske takma kuralına uymamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Araçta bulunan Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E’ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan 27 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E., araçta uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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