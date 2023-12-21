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Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı: Motosiklet ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Çanakkale'de motosiklet, motokurye, skuter, elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

07:46 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava tahminlerine göre Çanakkale'de bugün sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda il genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin saat 03.00'den başlayarak, saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı açıklandı.


Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “
Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü Saat: 03.00'den aynı gün saat: 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.







 




#Çanakkale
#Kuvvetli yağış
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Motokurye
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