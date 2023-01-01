Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 05.22’de merkez üssünü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 17 kilometre mesafede, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Bu bölgelerde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.