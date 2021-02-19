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POLİTİKA

SON DAKİKA: Ciro kaybı desteği başvurusu başladı! Ciro kaybı desteği şartları nelerdir?

İşletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru başladı

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru süreci başladı. İşletmeler, ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek desteğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını belirten Pekcan, "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Destek esasları belirlenmişti

"Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 17 Şubat'ta yayımlanan "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti.

  • Tebliğde destek programından yararlanma koşulları, hangi kesime verileceği ve nasıl bir süreç izlenerek kişilerin destekleneceği, başvuruların yapılma şekli ve itiraz hususları açıklığa kavuşturuldu.

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Ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.

CİRO KAYBI DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.

Daha önce yürürlüğe giren gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecek.

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Son gün 31 Mart

Daha önce yürürlüğe giren gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecek.

  • Ciro kaybı desteği başvuruları, bunu alma hakkına sahip işletmelerin yasal temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden "Ciro Kaybı Desteği Başvurusu" başlığı altındaki hizmet kullanılarak bugünden itibaren 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
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