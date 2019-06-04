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İSTANBUL

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 açıklaması - Erdoğan bayram namazını nerede kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerden geri atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400'lerin teslimatına ilişkin "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.

Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek.

İstanbul seçimleri

Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük. YSK, bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki hayırlı olur

İdlib

Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.

Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Gerekirse Putin ile görüşme yaparız.

ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek üzüntü verici.

S-400'ler

Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

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