Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 2053te Millete Sesleniş konuşması yapacak
POLİTİKA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak

Danıştayın 1934'teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 20.53’te Millete Sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Danıştayın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını belirtti.

'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi
GÜNDEM
'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

Bakan Gül'den Ayasofya değerlendirmesi: Tekrar ibadete açılması hukuki bir gereklilik
GÜNDEM
Bakan Gül'den Ayasofya değerlendirmesi: Tekrar ibadete açılması hukuki bir gereklilik

Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
OYNAT 00:00
Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
Ayasofya'nın cami olması için büyük bir mücadele veren şair, gazeteci ve siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti yazdığı bir yazı sebebiyle idam cezasıyla yargılanmıştı. Yazısında Ayasofya'ya 'Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?' diye soran Serdengeçti'nin mahkemedeki unutulmaz savunması da kayıtlara geçmişti.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


Abone Ol Google News
Batı çıldırıyor

Batı çıldırıyor

​İngilizler 'tartışmalı karar', Amerikalılar 'öfkeye neden olacak" diyor.
Ayasofya sürecini o başlattı

Ayasofya sürecini o başlattı

​Davaya hayatını adayan İsmail amcayı unutmamalı.
Erdoğan imzayı attı

​Kararnameyle artık Ayasofya Camii Diyanet'in.

​Danıştay kararını açıkladı: Ayasofya'yı müze yapan bakanlar kurulu kararı iptal.

Başakşehir'e <br>zorlu rakip

Başakşehir'e
zorlu rakip

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.
Hakem değişti

Hakem değişti

​TFF, Süper Lig hakeminin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erken final

Erken final

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın arka baldır adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edilirken, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi olduğu açıklandı.
Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor
Gündem

Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu sürecin başlamasında çok önemli bir role sahip olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir Yeni Şafak'a konuştu. Henüz 20’li yaşlardayken Ayasofya’ya gidip gizli gizli namaz kıldığını anlatan Kandemir, “Orası benim için bir ideal, bir hedef” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden iki mevkidaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, açıklamasında, "Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.