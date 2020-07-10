Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak

Danıştayın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını belirtti.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020