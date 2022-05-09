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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine Toplantısında 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü, enflasyon, fiyat artışları ve Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak.

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Haber Merkezi İHA
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16.55'te başladı.

Toplantıda 1 milyon Suriyelinin geri dönüş projesi değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Briket evler, bu adımlardan biriydi. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Azez, Cerablus, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislerde yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır" demişti.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşmişti. Bu kapsamda enflasyon rakamları da masaya yatırılacak.

Enflasyona birlikte fiyat artışları da değerlendirilecek. Bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olmuştu.

RUSYA-UKRAYNA

Rusya ile Ukrayna arasındaki süren savaş da Kabine toplantısının bir diğer gündem maddesi olacak. Bölgede yaşananlar, insani yardımlar ve görüşme trafiği değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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