Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu DEAŞın sözde 5 sorumlusu yakalandı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ'ın sözde 5 sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA İHA
Son dakika... DEAŞın sözde yargı sorumlusu yakalandı
DEAŞ'ın sözde sorumlusu 5 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü DEAŞ’ın 31 Ağustos’ta eylem hazırlığındayken yakalanan sözde yargı sorumlusu, ‘Rami Remo’ kod adlı Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda, Türkiye’de eylem yapma hazırlığında olan 4 DEAŞ’lının Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

DHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu ’Rami Remo’ kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalanmıştı.

DHA

31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan; sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo, sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte; 1adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 27 adet fişeği ele geçirildiği aktarıldı.

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İki ev teklif ettiler vermedi

İki ev teklif ettiler vermedi

100 bin liraya aldı 450 bin TL masraf etti.
Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi

Eylem hazırlığı yapıyorlardı.

'Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık'

Serin hava etkisini yitirecek.

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

​Erken seçim kapıda

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.