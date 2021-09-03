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DENİZLİ

Denizli'de deprem meydana geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 12.18'de olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Son Dakika: Denizlide deprem oldu! - Son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 12.18’de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.
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