Son dakika: Diyarbakır'da deprem oldu Diyarbakır'da deprem Geçtiğimiz günlerde İzmir ve Denizli'de olan depremlerle sarsılan Anadolu'da sarsıntının merkezi bu kez Diyarbakır oldu. AFAD, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 16.34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından ilçe sakinleri sokaklara döküldü.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2019, 16:42 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019, 16:49 Yeni Şafak