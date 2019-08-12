Gündem Diyarbakırda deprem
DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'da deprem oldu

Diyarbakır'da deprem

Geçtiğimiz günlerde İzmir ve Denizli'de olan depremlerle sarsılan Anadolu'da sarsıntının merkezi bu kez Diyarbakır oldu. AFAD, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 16.34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından ilçe sakinleri sokaklara döküldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremin ardından yaşanan sarsıntının ortaya çıkardığı çizelge. Fotoğraf: Arşiv.
Depremin ardından yaşanan sarsıntının ortaya çıkardığı çizelge. Fotoğraf: Arşiv.

İzmir ve Denizli'deki depremlerin ardından Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntıları Diyarbakır merkezli deprem takip etti.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Paylaşılan mesajda deprem üssünün Lice ilçesi olduğu belirtilirken, depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu kaydedildi.
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