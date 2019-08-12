Diyarbakır'da deprem

İzmir ve Denizli'deki depremlerin ardından Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntıları Diyarbakır merkezli deprem takip etti.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Paylaşılan mesajda deprem üssünün Lice ilçesi olduğu belirtilirken, depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu kaydedildi.
#DEPREM: Diyarbakır, Lice’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡ https://t.co/cofXSurHiN pic.twitter.com/ofZHlOSwZs
#DEPREM: Diyarbakır, Lice’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.