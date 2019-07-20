Gündem Diyarbakırda turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Son dakika... Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 16 Temmuz'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Temmuz'da Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

  • Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı" Meryem Aksu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı
GÜNDEM
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı
Şehit diplomatımızınkatili yakalandı

Şehit diplomatımızın
katili yakalandı

Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
Mehmetçik yaklaşıncaABD İHA uçurdu!

Mehmetçik yaklaşınca
ABD İHA uçurdu!

Sınırdaki hareketliliğin her anını merkeze aktarıyorlar.
Türkiye ve KKTCyikarşılarında bulurlar!

Türkiye ve KKTC'yi
karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
Galatasaray <br>'tek' kaldı

Galatasaray
'tek' kaldı

Merakla beklenen transferde büyük sürpriz.
İngiltere uyardı

İngiltere uyardı

İran'ın "tehlikeli yolu" tercih ettiği vurgulandı.
AB ile yol<br>ayrımına gelindi<br>

AB ile yol
ayrımına gelindi

​MHP Lideri Bahçeli'den AB'ye sert yanıt.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı.
Kim der 37 yaşında!

Kim der 37 yaşında!

Yıldız golcüden unutulmaz derbi performansı.

Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.

TIR'a ok gibi saplandı

TIR'a ok gibi saplandı

​Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Metina'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
ABD kuvvetlerinin<br>girişini onayladı

ABD kuvvetlerinin
girişini onayladı

ABD'nin 500 asker göndermesi​ bekleniyor.
Köprüde kaza

Köprüde kaza

İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Yüzen saray Kuşadası'nda

Yüzen saray Kuşadası'nda

Kazak milyarderin yatı 2 milyon liralık yakıt aldı.
Katil HDP'li <br>vekilin kardeşi

Katil HDP'li
vekilin kardeşi

​Türk konsolos Köse'yi hedef alan terör saldırısının emri Mahmur'dan.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.