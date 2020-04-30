Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Elazığın Sivrice ilçesinde 42 büyüklüğünde deprem
ELAZİĞ

Son dakika... Elazığ'da deprem meydana geldi - Son depremler

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 11.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

Deprem yerin 12.55 kilometre derinliğinde oldu.

Elazığ'daki konteyner kentler koronavirüse karşı hassas
FOTOĞRAF 16
Title
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent'te 900, Kırklar Mahallesi'nde 456, Aşağı Demirtaş'ta 982 ve Sivrice ilçesinde 246 ailenin kalacağı konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu.
Title
Konteyner kentlerde bugün itibariyle bin 332 ailenin yerleştirilmesinin tamamlandığı,4 bin 613 kişinin yaşamaya başladığı öğrenildi. Öte yandan ilçe ve bazı köylerde şuana kadar 375 konteyner ev teslimi yapıldığı bildirildi. Korona virüsü nedeniyle konteyner evlerinde vakit geçirenler, kurallara uyduklarını aktardı.
Title
Depremden önce Salıbaba Mahallesi'nde oturduklarını ifade eden Abdulkadir Tekin, “Malum Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı konteyner kente gelmek zorunda kaldık. Yani bunlara vesile olan herkesten de Allah razı olsun. Yaşam normal olarak devam ediyor. Ailemiz ile birlikte kalıyoruz burada. Korona virüsü de çıktı. Allah neyi hayırlı etmişse inşallah o olur” dedi.
Title
Depremden dolayı evlerinin kentsel dönüşüme girdiğini dile getiren Abdurrahman Şerbet ise, “Malımız gitti ama çok şükür canımız kurtuldu. Bilhassa çocuklar çok etkisinde kaldı. Yani bu Cenabı Allah'tan gelen bir afat. Hepimizde korktuk. Ama çocuklarda baya bir stres ve korku oldu. Hals artçı depremler olmaya devam ediyor.
Title
Biz bundan önce Abdullapaşa'da taziye evinde 12-13 gün kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Sürsürü mahallesinde Harput eğitim merkezinde kaldık. Oradan da konteyner kente dağıtıldık. Allah devletimizden razı olsun. Konteynerler baya teşkilatlı güneş enerjisi , ısınma durumu ve yatakları her şey faal durumda. Bundan dolayı memnunuz.
Title
Virüsten dolayı dışarı çıkma kısıtlamasına uyduklarını da aktaran Şerbet, Bilhassa 65 yaş ve üstü olanlar için. Konteynerde vakit geçiriyoruz. Yani sıkıntı demeyeyim kafaya takmasak da bir sıkıtımız yok çok şükür. Kurallara uymak lazım yoksa kul hakkı olur.
Title
Bende virüs olduğu zaman başkasına o hastalığı bulaştırırsak kul hakkına girmiş oluruz. Onun için kurallara uymamız lazım” ifadelerini kullandı.
Title
Yaşanan depremden dolayı evlerinin yıkıldığını belirten Ayşe Aktaş ise, “Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden konteyner getirenlerden de Allah razı olsun. Çadırda yaşayacaklarımızı yaşadık. Orada da her türlü yardımı yaptılar. Virüsten dolayı fazla dışarı çıkmıyoruz. Kolonya ile kendimizi korumaya çalışıyoruz. İnsanlarla aralıklı oturarak sohbet ediyoruz” diye konuştu.
Title
Sürsürü Mahallesinde oturduklarını ve depremden dolayı evlerinin ağır hasar gördüğünü aktaran Refik Çoştu, “Hastaneler kapılarını açtılar yardımlarını bizden esirgemediler. Çoluk çocuğumuz ile bir araya geldik. Mahşeri yaşadık o gün. Gerçekten de mahşeri yaşadık.
Title
Evimizde ki o çoğumuza laf anlatamıyoruz. 80 milyon insan laf anlatmak herkesin istek ve arzularını yerine getirmek mümkün değil. Onun için deprem, çığ, şehitlerimiz ve bu virüs davasında insan olarak Müslüman olarak Türkiye olarak birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde, birbirimize destek olma zamanıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Depremden sonra yaralarımız sarıldı. Beterin beteri var. Ölen kardeşlerimiz şehit olan kardeşlerimiz var. Bu sayı yüksek de olabilirdi.
Title
Devletimizde yanımızda yer aldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum hep yanımızda oldu. Allah hepsinden de razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Birlik ve beraberlik içerisinde bizde bu dar günde zor günde onların yanında yer alalım. Muhalefet olmayalım. Muhalefet zamanı değil. Bizim bizden başak kimsemiz yok” şeklinde konuştu.
Title
Fotoğraf: İHA
Title
Fotoğraf: İHA
Title
Fotoğraf: İHA
Title
Fotoğraf: İHA
Title
Fotoğraf: İHA
Elazığ'daki konteyner kentler koronavirüse karşı hassas
Elazığ'da depremin ardından kısa sürede yapılan çalışma ile tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde 4 bin 613 kişi yaşamaya başladı. Sürekli dezenfekte işlemi yapılan konteyner kentlerde, aileler mümkün olduğunca dışarı çıkmayarak evde kal çağrısına uyuyor.


Abone Ol Google News
Türkiye Filistine yardım gönderiyor

Türkiye Filistin'e yardım gönderiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Korona gündemine güzel haber arası

Korona gündemine güzel haber arası

Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca sağlığına kavuştu.
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.
Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

​Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
ABD'ye ikinci sevkiyat

ABD'ye ikinci sevkiyat

Türkiye'den koronavirüsün merkez üssüne yeni yardım uçağı.
Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Koronayı yenen doktor immün plazmayla hastasını kurtardı.
Talep patlaması<br>fiyatları vurdu

Talep patlaması
fiyatları vurdu

Sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanıyor.
Dünya umutlu

Dünya umutlu

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. ​
15 hazirana <br>kadar uzatıldı

15 hazirana
kadar uzatıldı

​Hak kaybı yaşanmaması için yeni karar.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.