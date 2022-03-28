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ERZİNCAN

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 8'i ağır 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika... Erzincanda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı
Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı.

  • Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.

Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.

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