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Erzurum'da deprem meydana geldi

Son dakika... Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü. AFAD da, Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki depremin 12 saniye sürdüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA AA
Son Dakika: Erzurumda deprem - Son depremler
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu.

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
OYNAT 00:59
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Erzurum AFAD Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne Köprüköy'e bağlı Alaca, Doğatepe Mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, her iki mahalleye ulaşmaya çalışıyor.


Erzurum Valisi: Enkazdan 2 kişi kurtarıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Vali Memiş, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.
DHA
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor" dedi.

Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
FOTOĞRAF 10
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti.
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Erzurum'da deprem sonrası heyelan meydana geldi.
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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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Erzurum'daki deprem sonrası korkutan heyelan
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Deprem sonrası düşen kayalar yolu trafiğe kapattı.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.
DHA
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

AFAD: Erzurum'da 12 saniye süren depremde 1 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, saat 15.40'ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü'nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Sehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FOTOĞRAF 12
Title
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.<br><br>
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Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.<br><br>
Title
Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı<br><br>Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
Title
Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı<br>Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.<br><br>
Title
Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.<br><br>Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Title
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü.
Title
Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (4)
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Bakan Kurum'dan Erzurum'daki depreme ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
OYNAT 00:59
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Erzurum AFAD Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne Köprüköy'e bağlı Alaca, Doğatepe Mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, her iki mahalleye ulaşmaya çalışıyor.


Deprem sonrası korkutan görüntü

Deprem sonrası korkutan görüntü

​Erzurum'da heyelan meydana geldi, yol kapandı.
10 kat daha fazla verim

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