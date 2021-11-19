Erzurum'da deprem meydana geldi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğün 5,1 olarak açıkladı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu.
#Deprem
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 19.11.2021, 15:40:51 TSİ
Enlem : 39.8315 N
Boylam : 41.8718 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/vQMEo4GkAE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Erzurum Valisi: Enkazdan 2 kişi kurtarıldı
Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Vali Memiş, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor" dedi.
Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı
Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.
Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
AFAD: Erzurum'da 12 saniye süren depremde 1 kişi yaralandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, saat 15.40'ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
- "SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü'nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Sehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir."
Bakan Kurum'dan Erzurum'daki depreme ilişkin açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.