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İSTANBUL

Fatih’te 5 katlı otelde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te bulunan 5 katlı bir otelin ikinci katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Çok sayıda şahsın içeride mahsur kaldığı yangında, 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan bir kişiyi yan odada bulunan başka bir vatandaş cam pervazlarına tutunarak kurtardı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika... Fatih’te 5 katlı otelde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi
Fatih'te 5 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 10.45 sıralarında Fatih Valide Camii Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 5 katlı otelin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer katlara da sirayet etti.

İHA

Yangından dolayı ikinci katın camları patlayarak yola savrulurken, çok sayıda kişi otelde mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle beraber, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri oteldeki yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

İHA

DUMANDAN ETKİLENEN 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, otelde mahsur kalan şahısları teker teker otelin dışına çıkardı. Dumandan etkilenen 10 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Fatih’te 5 katlı otelin 2’nci katında çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2’nci katın alevler içinde kaldığı, otelde kalan bazı insanların yangın merdiveninden aşağı indiği, bir kişinin ise cam pervazlara tutunarak yan odaya geçtiği ve yan odada mahsur kalan bir şahsı pencereden kurtardığı görülüyor.

İHA

‘ATEŞ DAHA BÜYÜMEDEN ATLAMAYIN’

Otelde çıkan yangının görgü tanığı Gürsel Barlık, “Bir patlama gerçekleşti. O anda baktım her taraf cam parçaları, insanlar kaçışıyordu. Çıkıp baktığımda yangını gördüm. İtfaiye ve ambulans geldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi vardı. Patlamayla yangını gördük. Diğer odalara sıçradı. Önce kendilerini atmaya çalıştılar. Bağırdık. ‘Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın’ dedik. Sonra kendileri yangın merdiveninden inmeye çalıştı” dedi.

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