Gündem Gabar Dağında operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Son dakika... Gabar Dağı'nda operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gabar Dağı'nda operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

  • Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Örgütün Gabar sorumlusu

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

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