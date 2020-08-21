Gaziosmanpaşa'da hastanenin acil serviste tavan çöktü

Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü.
Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü.
Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.
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