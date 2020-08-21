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Gündem Gaziosmanpaşada hastanenin acil serviste tavan çöktü
İSTANBUL

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da hastanenin acil serviste tavan çöktü

Gaziosmanpaşa'da hastanenin acil serviste tavan çöktü

İstanbul Gaziosmanpaşra'da bulunan özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü.

Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.

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