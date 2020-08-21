Gaziosmanpaşa'da hastanenin acil serviste tavan çöktü

Gündem

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi

İstanbul Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.