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GİRESUN

Son dakika Giresun haberleri: Aç kalan kurtlar mahalleye indi vatandaş baltalı nöbete başladı

Aç kalan kurtlar mahalleye indi vatandaş baltalı nöbete başladı

Giresun’un Keşap ilçesinde kış şartları nedeniyle ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan kurt sürüleri yerleşim yerlerine inince tedirgin olan mahalleli tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.
Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Giresun’un Keşap ilçesinde aç kalan kurt sürülerinin zaman zaman yerleşim bölgelerinde görülmesi, vatandaşları tedirgin ediyor.

Fındıklı Mahallesi’nde kurtlar 5 koyunu telef etti, 1 kurt ise vatandaşlar tarafından tüfekle vuruldu.

Geceleri sokaklarda gezinirken güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüleri nedeniyle vatandaşlar tüfek, sopa ve baltalarla nöbete tutmaya başladı.

Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

‘GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK’

Geceleri tüfek, odun ve baltalarla dışarı çıktıklarını söyleyen Şükrü Türk, "Oğlum sağlıkçı, hastanede çalışıyor. Onu işe bırakmaya gidiyorduk. O esnada yolda yürürken kurtla karşılaştık. Bağırdık, çağırdık. Yere yöneldim elime taş alıp fırlatmak için. Sonra kurt kaçtı. Sabah öğrendik ki biri kurdu vurmuş. Kurtla karşılaşınca çok korktuk. Kapılara çıkamaz olduk. Geceleri tabanca tüfek, odun, balta ile beraber çoluğu çocuğu işe getiriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Evimizin yanına kadar gelen kurt yüzünden geceleri uyuyamaz olduk. Ben olmazsam çocuğuma da dalabilirdi kurt. Yardım istiyoruz. Can güvenliğimiz yok” diye konuştu.

Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

‘KURTLAR İÇİN TİM OLUŞTURULSUN'

Can güvenliklerinin olmadığını belirten İhsan Gürsu, "Biz komşumuzun güvenlik kamerasına yansıyan kurt görüntüsünü gördük. Hayret ettik. Daha önce de duyuyorduk ama ihtimal vermiyorduk. 3 tane kurt var bildiğimiz. Bir tanesini vurmuşlar. Çocuklarımızın, bizim ve hayvanlarımızın can güvenliği yok. Kardeşimin koyunlarını telef etti. Biz ilk önce köpek sanmıştık. Sonra koyunları beklemeye başladık ve kurt olduğunu gördük. Çok korkuyoruz. Çocukları dışarıya gönderemiyoruz. Çevremizde orman yok sahile yakın bir yerdeyiz. Başıboş kurtlarsa bunlar bir tim oluşturup bunlar buralardan yok edilsin” ifadelerini kullandı.

Fındıklı Mahallesi’nde tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başlayan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

‘HER YERE KALABALIK GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Mehmet Gürsu ise, "1 aydır yol boyu gezen kurt olduğunu söylüyorlardı. Sonra kurtlarla karşılaşmalar oldu. Milletin hayvanlarını yedi kurtlar. Bir yere gidecek olsak kalabalık gitmeye çalışıyoruz ki kurt bizi yemesin. Hayvanları olanlar oldukça tedirgin. Kimse evinden çıkamaz oldu. Geceleri dışarı çıkamıyoruz” dedi.

Geceleri sokaklarda gezinirken güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüleri.

Mahalleliden kurtlara karşı baltalı nöbet
FOTOĞRAF 15
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Giresun’un Keşap ilçesinde aç kalan kurt sürülerinin zaman zaman yerleşim bölgelerinde görülmesi, vatandaşları tedirgin ediyor.
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Fındıklı Mahallesi’nde kurtlar 5 koyunu telef etti, 1 kurt ise vatandaşlar tarafından tüfekle vuruldu.
Title
Geceleri sokaklarda gezinirken güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüleri nedeniyle vatandaşlar tüfek, sopa ve baltalarla nöbete tutmaya başladı.
Title
Geceleri tüfek, odun ve baltalarla dışarı çıktıklarını söyleyen Şükrü Türk, Oğlum sağlıkçı, hastanede çalışıyor. Onu işe bırakmaya gidiyorduk. O esnada yolda yürürken kurtla karşılaştık. Bağırdık, çağırdık. Yere yöneldim elime taş alıp fırlatmak için. Sonra kurt kaçtı. Sabah öğrendik ki biri kurdu vurmuş. Kurtla karşılaşınca çok korktuk. Kapılara çıkamaz olduk. Geceleri tabanca tüfek, odun, balta ile beraber çoluğu çocuğu işe getiriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Evimizin yanına kadar gelen kurt yüzünden geceleri uyuyamaz olduk. Ben olmazsam çocuğuma da dalabilirdi kurt. Yardım istiyoruz. Can güvenliğimiz yok” diye konuştu.
Title
Can güvenliklerinin olmadığını belirten İhsan Gürsu, Biz komşumuzun güvenlik kamerasına yansıyan kurt görüntüsünü gördük. Hayret ettik. Daha önce de duyuyorduk ama ihtimal vermiyorduk. 3 tane kurt var bildiğimiz. Bir tanesini vurmuşlar. Çocuklarımızın, bizim ve hayvanlarımızın can güvenliği yok. Kardeşimin koyunlarını telef etti. Biz ilk önce köpek sanmıştık. Sonra koyunları beklemeye başladık ve kurt olduğunu gördük. Çok korkuyoruz. Çocukları dışarıya gönderemiyoruz. Çevremizde orman yok sahile yakın bir yerdeyiz. Başıboş kurtlarsa bunlar bir tim oluşturup bunlar buralardan yok edilsin” ifadelerini kullandı.
Title
Mehmet Gürsu ise, 1 aydır yol boyu gezen kurt olduğunu söylüyorlardı. Sonra kurtlarla karşılaşmalar oldu. Milletin hayvanlarını yedi kurtlar. Bir yere gidecek olsak kalabalık gitmeye çalışıyoruz ki kurt bizi yemesin. Hayvanları olanlar oldukça tedirgin. Kimse evinden çıkamaz oldu. Geceleri dışarı çıkamıyoruz” dedi.
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Mahalleliden kurtlara karşı baltalı nöbet
Giresun'un Keşap ilçesinde kış şartları nedeniyle ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan kurt sürüleri yerleşim yerlerine inince tedirgin olan mahalleli tüfek, sapan ve baltalarla nöbet tutmaya başladı.


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