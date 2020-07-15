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Gündem Terör örgütü PKKda çözülmeler sürüyor Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

Son dakika... Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Gri kategoride yer alan terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

  • Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gri listedeki 2 terörist ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldu
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Gri listedeki 2 terörist ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldu

Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

Terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.

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