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ADANA

Bakan Akar'ın bulunduğu uçak Adana'ya acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da içinde yer aldığı uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı. Uçak, Adana'da yer alan 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve beraberindeki heyetle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Bakan Hulusi Akarın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması nedeniyle çatladı Adanaya acil iniş yaptı
Bakan Hulusi Akar (Fotoğraf: Arşiv)

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

Kalkıştan kısa süre sonra uçağın camı çatladı

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

Adana'ya acil iniş yaptı

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

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