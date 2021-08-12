Gündem Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu
ANKARA

Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, "Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz." dedi. Erdoğan ayrıca, felaketler nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu​
Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerine ilişkin son bilançoyu paylaştı.

Can kaybı 17'ye yükseldi

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıklayan Erdoğan, "Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter,3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

14 Ağustos'taki etkinlikler ertelendi

Erdoğan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık.

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."

Ayancık'ta köprü yıkılınca vatandaşlar seferber oldu: Elden ele karşı tarafa su taşındı
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Ayancık'ta köprü yıkılınca vatandaşlar seferber oldu: Elden ele karşı tarafa su taşındı
İki gündür etkili olan yoğun yağış sonrası su ve elektrik verilemeyen Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenenlere su götürmek için vatandaşlar seferber oldu. Ayancık Çayı üzerindeki köprülerin yıkılması sonucu çayın karşı tarafında bulunan kısma su ulaştırabilmek için yardım ekipleri ve vatandaşlar köprünün sağlam kalan kısmından elden ele suları karşı tarafa taşıdı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait mobil mutfak bölgede vatandaşlara çorba dağıtıyor.

Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
OYNAT 01:00
Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı, Sinop Ayvancık'ta 46, Kastamonu İnebolu'da 7 olmak üzere 53 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Kastamonu'da bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde çatıda yardım bekleyen bir aile, helikopterle tahliye edildi.

Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
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Bartın’da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.
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Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan askerler ve polisler çamur temizledi.
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Selzedelerden Adil Turgut, oğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
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Oğlunun evin sel altında kaldığını söylemesi üzerine üzülmediğini, evi yeniden tadilat yapabileceklerini anlatan Turgut, Allah razı olsun devletten herkesten Allah razı olsun. Evim vardı burada ineğim vardı, ineğim öldü. Yapacak bir şey yok.3 buçuk metre suyun boyu var. Ben hiç panik olmadım. Evim o kadar suda yıkılmadı. Herkes burada herkesten Allah razı olsun. Mahallenin tamamı suyun altında en çok su burada var diye konuştu.
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Selde engelli aracını kaybettiğini ifade eden Mustafa Acar, “Eşya falan kalmadı ama kimsenin aklına eşya gelmiyor. O an can daha önemli. Özürlü arabam var en çok ona üzüldüm. Arabam olmazsa ben bitmişim. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Defalarca bana sordular yardım edelim diye. Herkes burada görevinin başında. Herkes ellerinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.
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Öte yandan, köyün iki yakasını bir araya getiren köprünün çökmesi üzerine bölgeye yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Zafer köyündeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, askerler ve polisler de vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
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Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.
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Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.
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İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, şunları söyledi:
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Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum.
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Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

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