Gündem Darbe girişimi sonrası ilk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunuslu mevkidaşı Said ile görüştü
POLİTİKA

Darbe girişimi sonrası ilk temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunuslu mevkidaşı Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde darbe girişiminde bulunarak meclisin yetkilerini kaldıran ve başbakanı görevden alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından son derece mühim olduğuna işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus’taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus’un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus’ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

"Tunus Meclisi'nin faaliyetleri devam etmeli"

Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis’in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Seçimle olmadı darbe yaptılar
DÜNYA
Seçimle olmadı darbe yaptılar

Bahar’ın adı kaldı
DÜNYA
Bahar’ın adı kaldı

Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu
DÜNYA
Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu
Abone Ol Google News
Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.