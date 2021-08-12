Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği: Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Afganistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

"Afgan halkının yanındayız"

Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşmasını temenni eden Erdoğan, "Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Reisi'ye tebrik

Göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun dış politika tecrübesi var mı?
OYNAT 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun dış politika tecrübesi var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim.' açıklamasını değerlendiren Erdoğan, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerden mağlubiyetle ayrılmış bir kişi. Uluslararası camiada Bay Kemal hangi dış politikayı yapmış. Biz uluslararası camiada dış politikayla yatıp kalktık. Bu konuda konuşmayı bile zayi sayarım.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Irak sınırında duvarlarımızı yükseltiyoruz
OYNAT 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Irak sınırında duvarlarımızı yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'te halk ayaklanmaları çağrıları yapanlara tepki gösteren Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl kendimize ait yangın söndürme uçağı alacağız
OYNAT 03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl kendimize ait yangın söndürme uçağı alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Yangınlarda ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'lar sayesinde ilk müdahaleyi 12 dakikaya indirdik. ' dedi.

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