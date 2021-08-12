Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Afganistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

"Afgan halkının yanındayız"

Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşmasını temenni eden Erdoğan, "Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Reisi'ye tebrik

Göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

OYNAT 00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun dış politika tecrübesi var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim.' açıklamasını değerlendiren Erdoğan, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerden mağlubiyetle ayrılmış bir kişi. Uluslararası camiada Bay Kemal hangi dış politikayı yapmış. Biz uluslararası camiada dış politikayla yatıp kalktık. Bu konuda konuşmayı bile zayi sayarım.' dedi.



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OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'te halk ayaklanmaları çağrıları yapanlara tepki gösteren Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi. BiP'te paylaş

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