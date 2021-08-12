Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Afganistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
"Afgan halkının yanındayız"
Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşmasını temenni eden Erdoğan, "Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Reisi'ye tebrik
Göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.