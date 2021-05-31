Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Sokağa çıkma yasağı tek güne indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son kabine toplantımızdan bu yana milletimizle pek çok eserin, müjdenin sevincini paylaştık.

Süper Lig'i önümüzdeki sezon taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Basketbolda Avrupa zaferine ulaşan Anadolu Efes'in sevincine ortak olduk. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum.

Jimnastikte ülkemize altın madalya getiren Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ederek başarılarının devamını diledik. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

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400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var.

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Geçtiğimiz hafta başında misafir ettiğimi Polonya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız olumlu görüşmelerin yanında ilk kez NATO ülkesine SİHA satışını da imzaladık.

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık.

Cuma günü milletimizin hayali olan Taksim Camii'ni açtık. Birileri özellikle bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahut da bir sembol olarak görmeyebilir. Bunun ardında Türkiye'nin büyümesinden duyulan rahatsızlık vardır. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

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Çamlıca Kulesi bu asrın sembol eserlerinden biridir. Bu kule yüz civarında radyoya ortak yayın yapabilecek. Çamlıca'nın eski halini bilenler, yeni halini çok daha iyi takdir edecektir. İstanbul Boğazı'nın silüeti yepyeni bir çehreye kavuşmuştur.

Koronavirüs salgınıyla mücadele süreci

Salgınla mücadelemizi her cephede kararlılıkla sürdürüyoruz.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine, ekonomik kayıplara maruz kalmadan geçirmesine destek olmuştur.

Türkiye milli gelirine oranla halkına en çok destek veren ülkedir.

2021 yılı büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması herhalde bir şeyler ifade ediyor.

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Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.

Aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliğine dönüştürmek için sonuna kadar uğraşacağız.

Normalleşme takvimimiz de vaka sayılarını takip ettiği için Avrupa ülkeleriyle benzer şekilde ilerleyecektir.

Esnaflarımızın zor durumda olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının oluşturduğu olumsuz etkileri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın fiziki ve psikolojik sıkıntıların eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bunaldığını tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Sıfatları ne olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirenlerin olduğunun da idrakindeyiz. Tek gayemiz milletimizin sağlığını, huzur ve güvenliğini korumaktır.

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Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin sebebi bu musibetin milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır.

Koronavirüs tedbirleri

Yarından itibaren kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesileri günü akşam 22 ile sabah 05 arasında devam edecektir.

Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 05 arasında uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime göre yeniden belirlenecek.

Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah akşam 21 arasında hizmet yapabilecek. 24 saat paket servis hizmeti verebilecektir.

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Kahvehane, kafe, halı saha lunapark gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilir.

Açık ve kapalı alandaki düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde